Die Öko-Gruppe der Pfarre Hatlerdorf lud zu einem Film- und Diskussionsabend ein.

Dornbirn. Weltweit zeigen sich die Auswirkungen des Klimawandels in der Landwirtschaft. Das Wasser wird knapp, Extremwetterereignisse nehmen zu, Waldbrände entstehen. Die Intensiv-Landwirtschaft trägt zur Klimaerwärmung bei, obwohl Humus große Mengen an CO2 binden könnte. Die Öko Region Kaindorf und die Pioniere Josef Bereuter und Egon Böhler aus Alberschwende zeigen, wie es gehen könnte. Beide sind Bio-Bauern und führen auch Projekte in Südamerika und Afrika. Neueste Erkenntnisse in der Forschung helfen das Geheimnis fruchtbarer Böden zu entschlüsseln und Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft zu finden. Diese sind im Film dokumentiert: „Humus – die vergessene Klima-Chance“. Wie der Titel schon aussagt, geht es um den Aufbau von Humus in der Landwirtschaft. Ökologen und Wissenschaftler werden nicht müde darauf hinzuweisen, dass es einen Weg ohne Kunstdünger und ohne Spritzmittel gibt. Und wie sogenannte „tote Böden“ wieder in lebendige Böden umgewandelt werden können, wo sich Regenwürmer und eine Vielzahl emsig tätiger Lebewesen in durchlüfteter Erde tummeln. Wie es gelingt, zeigt ein Beispiel aus der Oberen Lobau in Wien, wo eine Erhöhung des Humusgehalts durch richtige Kompostierung erzielt werden konnte, die sich im positiven Ergebnis einer gesunden Kreislaufwirtschaft und bester Erträge auswirkte.