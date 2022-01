Humorvoll, bissiger Jahresrückblick

„maschek“ blickten im Dornbirner Spielboden auf ein bewegtes Jahr zurück.

Dornbirn. Eine fast schon liebgewonnene Tradition am Dornbirner Spielboden ist im Jänner der Jahresrückblick mit dem Kabarettisten-Duo maschek. So auch vergangenes Wochenende, an dem Peter Hörmanseder und Robert Stachel an zwei Abenden für volles Haus und wie jedes Jahr für viele Lacher sorgten.

2021, das Jahr der würdigen und weniger würdigen Abgänge in politischen Reihen. Kurz, Trump, Merkel & Co., Corona und „täglich grüßt das Murmeltier“ für unseren Bundespräsidenten im Angelobungsstress – Hörmanseder und Stachel hatten erneut reichlich zu verarbeiten und verpassten den Filmausschnitten und deren Darsteller in origineller Manier absurde Dialoge, die die Zwerchfelle des Spielboden-Publikums arg strapazierten. So „kurzweilig“ kann ein Politjahr sein – ganz nach dem Motto: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht.“ Am Ende gab es viel Applaus für die beliebten Spielboden-Stammgäste.