Humorvoll bissiger Jahresrückblick und goldene Musikstunden

Der Spielboden Dornbirn steht diese Woche wieder ganz im Zeichen von Kino, Konzert und Kabarett.

Dornbirn. Neben spannenden Kinoabenden wie die Dokumentation „Back to Fatherland“, die im Rahmen der Ausstellung im Stadtmuseum Dornbirn „Tatsachen. Das materielle Erbe des Nationalsozialismus“ am Donnerstag, 11. Jänner gezeigt wird bis zum Dokfilm „Ich bin nicht allein“ über den renommierten Künstler Thomas Schütte (Freitag, 12. Jänner), stehen zu Beginn des neuen Kulturjahres wieder viel Musik und Humor auf dem Programm im Dornbirner Spielboden.

Ebenfalls am Donnerstag, 11. Jänner gastieren Junipa Gold und Velvet Wasted in Dornbirns Kulturstätte. Bei Junipa Gold handelt es sich um eine Pop/Rock-Band aus dem Ländle. Die unterschiedlichen Einflüsse der vier Musiker, die jeder von ihnen bereits aus früheren oder noch bestehenden Formationen mitbringt, verleihen ihrer Musik den eigenen Charakter. „Dass wir Vier heute zusammen Musik machen, war aber eher eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen, als geplant und forciert. Damals, vor vier Jahren, startete ich gerade mit meinem Singer- und Songwriterprojekt, während Fabio, Pascal und Sascha in jeweils eigenen Bands spielten. Von der ersten Sekunde im Proberaum hat aber alles harmoniert“, so Sängerin Mia Berchtold.