Humortag im Sozialzentrum SeneCura Bludenz

Bludenz. Wie wichtig Humor im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen sein kann, zeigte der Marcel Briand beim „Humortag“ im Sozialzentrum SeneCura in Bludenz.

Humor hat die magische Fähigkeit, angespannte Situationen zu entschärfen und neue Türen zu öffnen. Dass Humor auch im Pflegealltag hilfreich sein kann, zeigte Marcel Briand, im Sozialzentrum SeneCura. Als Modellregion konnte die Stadt Bludenz in Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum SeneCura und der Aktion Demenz am 12. September einen „Humortag im SeneCura“ umsetzen. Marcel Briand war dabei im Haus unterwegs, um an verschiedenen Orten auf unterschiedliche Weise die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterhalten und ihnen humorvoll zu begegnen.