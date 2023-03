Humoriger Theaterabend garantiert

Theater Wolfurt lädt ab 31. März zur witzigen Groteske „Der Gast“ ins Vereinshaus ein.

Die Proben laufen bereits auf Hochtouren, damit zur Premiere am letzten Tag im März alles parat ist. Mit der Groteske „Der Gast“ der Schweizer Schriftstellerin, Schauspielerin und Theaterregisseurin Patrizia Barbuiani tauchen die Laienschauspieler in eine neue Welt auf der Theaterbühne ein. Das Spielen zu zweit mit unerwarteten Dialogen verlangt den Darstellern nicht nur in Sachen Textsicherheit, sondern auch konditionell viel ab. Für das Publikum bietet das Stück für zwei manch Kurioses und viel Wortwitz. Ein unterhaltsamer Abend mit Training der Lachmuskeln für Fans von Skurrilitäten ist gewiss.