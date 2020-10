Humor und Genuss im Einklang

Zahlreiche Besucher genossen einen unterhaltsamen Comedy-Gourmet-Abend in der wirtschaft.

Einen Dank richtete das Comedy-Trio am Ende des Abends an Gastgeber Wolfi Preuß, der dafür sorgt, dass Künstlern auch in dieser schwierigen Zeit eine Bühne geboten wird. Mit den entsprechenden Covid 19 – Sicherheitsvorkehrungen wurde trotzdem ein dichtes Programm für den Herbst & Winter auf die Beine gestellt.

Die Besucher dürfen sich also auch in den kommenden Wochen auf viele besondere Events freuen. Diese erwarten musikalische Schmankerl in Form von den Fäaschtbänklern, The Monroes, den All right Guys, Andreas Kümmert, Pixner & Gansch oder Krauthobel sowie einer CD-Präsentation der Vorarlberger Band „Kurzfristig“. Und auch Kabarett-Freunde kommen voll auf ihre Kosten mit Peter Löhmann mit seinen Geschichten aus der Schweizer Comedymanufaktur, Helmut Binser und seinem Programm „Löwenzahn“ und gleich mehrere Dinner & Comedy Weihnachtsshows, bei dem wieder verschiedene Künstler jeweils 20 Minuten Highlights aus ihren Programmen bieten – kulinarisch begleitet von feinen Speisen.