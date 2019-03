Humor ist die beste Medizin

Selbst wenn Clowns oder der Fasching nicht jedermanns Sache sind, so gilt es bereits lange als Volksweisheit, dass lachen gesund ist. Dafür gibt es auch zahlreiche wissenschaftliche Belege.

Sowohl in der Medizin als auch der Psychologie ist die heilsame Wirkung von Humor bekannt, und wird etwa in Form der „Clinic Clowns“ in vielen Krankenhäusern auch gezielt eingesetzt.

Ein herzhafter Lachanfall aktiviert neben 21 Gesichtsmuskeln zusätzlich das Belohnungszentrum im Gehirn und regt dadurch die Produktion des Botenstoffes Dopamin an. Je größer die Heiterkeit also ist, desto mehr positive, physiologische Konsequenzen zieht sie nach sich. Lachen löst und entspannt zugleich. So ist es eine Tatsache, dass humorvolle Menschen ein stabileres Immunsystem haben, über stärkere Selbstheilungskräfte verfügen und auch sozial verträglicher sind. Denn: „Nörgler“ und „Schwarzmaler“ strapazieren nicht nur Geduld und Nerven der Mitwelt, sondern schaden am meisten sich selbst, indem sie ihre natürliche Abwehr schwächen. Wer lacht, lebt also glücklicher und dadurch auch gesünder. Es gibt dabei individuelle Unterschiede, was Menschen amüsant finden, in jedem Fall steht jedoch fest, dass Humor ansteckend ist und das ganz nebenwirkungsfrei.