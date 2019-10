Humanisten im TiK

Das Theater Wagabunt lädt zur kulinarischen Premiere.

Dornbirn. Zwei (selbsternannte?) Nobelpreisträger – ein “kunstler”, ein “universitäten professor” – erbrechen sich in gebrochenem Deutsch über die großen Themen der Menschheit, Sprache, Kultur, Kunst, Frau. Schäumendes Bildungsgeschwafel, selbstgefällig und pfauenhaft. Im eitlen Austausch von Komplimenten treiben sie sich geradezu in einen Orgasmus aus Sprachversatzstücken, unverblümt den sexuellen Subtext hervorkehrend. Bis das Ganze plötzlich in harte Konkurrenz umschlägt und die unterschwellige Gewalt offen ausbricht. Erst ein Dritter von außen, kann die Verbrüderung nach innen wieder herstellen. Doch da ist das Spiel schon fast aus … Mit den „Humanisten“ von Ernst Jandl präsentiert das Theater Wagabunt erneut ein spannendes Herbststück.