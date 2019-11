Hündin in Kanada rettete fünf Katzenbabys vor Erfrieren

Kanadische Tierschützer suchen ein Zuhause für eine streunende Hündin, die fünf Katzenbabys vor dem Erfrieren gerettet hat.

Die zwei Jahre alte Mischlingshündin hatte die Kätzchen vor einer Woche in einer eiskalten Nacht in einem verschneiten Straßengraben bei Chatham in der Provinz Ontario warm gehalten, berichtete die Tierschutzorganisation Pet and Wildlife Rescue.