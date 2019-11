Hubertusfeier als Erntedank der Jäger

Bezirks-Hubertusfeier in Mellau

Mit einem würdevollen Gottesdienst, der vom HH Dekan Georg Willam zelebriert, und von der Jagdhornbläsergruppe Kleinwalsertal, sowie dem Johlarquintett aus Oberstdorf und dem Flügelhornduo Bär musikalisch umrahmt wurde, starteten die Jäger und Jägerinnen aus dem Bezirk Bregenz ihr sogenanntes „Jäger Erntedankfest“ in der Pfarrkirche Mellau. Anschließend übersiedelten die knapp 300 Jäger und Jägerinnen in den Mellauer Dorfsaal, wo die offizielle Hubertusfeier stattfand.

Bezirksjägermeister Hans Metzler bedankte sich bei Bürgermeister Tobias Bischofberger für die Gastlichkeit und gratulierte zum neuen Saal, welcher der Hubertusfeier einen würdigen Rahmen verlieh. Weitere Grußworte gingen an Landtagsabgeordneten Bernhard Feuerstein, an den Landwirtschaftskammer Präsident Josef Moosbrugger, Bezirkshauptmann von Bregenz Elmar Zech und Wildbiologe Hubert Schatz. Ebenfalls ein herzliches Grüß Gott ging an Bezirksforsttechniker Peter Feiersinger und an Altlandesrat Erich Schwärzler. Stellvertretend für alle Grundbesitzer wurden Albert Hager aus Mellau und Hugo Waldner aus Egg herzlich willkommen geheißen. Ebenfalls unter den Gästen weilte Altbezirksjägermeister Elmar Müller, Landesjägermeister Christof Germann und Hegeobmann Gerhard Lotteraner. Mit Weidmannsheil wurde der extra angereiste Ehrengast Landesjägermeister Maximilian Mayr-Melnhof aus Salzburg in Mellau begrüßt.