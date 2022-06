Hubert von Goisern Kulturpreis wurde in Radstadt verliehen

Sie hätten unterschiedlicher nicht sein können – die drei Preisträger, die aus 135 Bewerbungen hervorgingen. Der Preis wird vergeben zur Förderung von Talent und Beharrlichkeit für außerordentliches Engagement und Leistungen im Bereich Musik.

Lustenau Es war ein besonderer Abend für Ingrid Hofer, die für ihr Pilotprojekt, das in der Gehörlosen-Community seinesgleichen sucht, ausgezeichnet wurde. „Die Standhaftigkeit, mit der die Vorarlbergerin an ihrem Projekt festhält, ist beeindruckend. Sie kreierte Chancen, um an einem künstlerischen, unterhaltsamen und auch spielerisch lehrreichen Programm mitmachen zu können“, hieß es u. a. in der Laudatio. Die Autorin und Liedermacherin wurde ausgezeichnet für die Durchführung ihrer Idee, nicht nur hörende, sondern auch gehörlose Kinder zum Tanzen zu bringen, indem sie eine CD mit Kinderliedern um eine Tanz-und Bewegungs-DVD, die in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt wurde, erweiterte.

Zitat Hubert von Goisern: “Ich selbst wurde in meinen mittellosen Anfangszeiten von vielen Leuten unterstützt. Und diese Leute taten das, weil sie an das glaubten, was ich mache. So will ich das auch halten: Mit dem Preis will ich Menschen unterstützen, die sich künstlerisch auf eine Art und Weise mit der Welt auseinandersetzen, die ich für spannend und wichtig halte. Ich bin in der privilegierten Lage, so etwas tun zu können.”