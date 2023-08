Hubert Lampert-Ausstellung auf Falkenhorst endet

Thüringen. (sco) Der diesjährige „Blumenegger Skulpturenpark" und die Sommerausstellung „Das letzte Mal" im Pöllnitz-Keller der Villa Falkenhorst wurde vom Vorarlberger Künstler Hubert Lampert gestaltet, der vier unterschiedliche Werkreihen präsentiert.

Der Blumenegger Skulpturenpark ist Ende Juni in einer eindrucksvollen Vernissage eröffnet worden. “Die idyllische und historische Kulisse der Villa Falkenhorst wurde zum Schauplatz eines außergewöhnlichen kulturellen Ereignisses, das Künstlerpersönlichkeiten, Kunstliebhaber und Interessierte gleichermaßen begeisterte”, teilte die Geschäftsführerin der Villa, Verena Burtscher, MBA mit. Zu den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung im Park und Pöllnitzkeller zählten zahlreiche Gäste aus der Kunstszene, Politik, Freunde der Villa sowie des Künstlers. Mag. Elisabeth Tschann, Obfrau des Verein Villa Falkenhorst, betonte Ende Juni in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum, für die Hubert Lampert und die Villa Falkenhorst in besonderem Maße stehen. Der scheidende Direktor des Vorarlberg Museums, Andreas Rudigier, nahm in seiner Vernissagerede nicht nur Bezug auf das Leben und Lebenswerk Lamperts, sondern auch auf die historische Bedeutung Falkenhorsts für gesellschaftliche Anlässe und die Kunst- und Kulturszene im Land. „Der Blumenegger Skulpturenpark ist somit nicht nur ein Ort der ästhetischen Betrachtung, sondern auch ein Ort der Begegnung und des Austauschs”, ergänzte Verena Burtscher.