Hubert Allgäuer präsentiert neues Buch

FELDKIRCH. Prof. Hubert Allgäuer aus Feldkirch präsentiert am Mittwoch, 15. Novemver, 19.30 Uhr, im Pfarrzentrum Altenstadt sein neuestes zweibändiges Druckwerk “Etymologisches Lexikon der Vorarlberger Familiennamen“. Es geht in diesem Lexikon um Herkunft, Bildung und Bedeutung von Familiennamen. In einer Rohdatenliste wurden vom Autor mehr als 34.600 in Vorarlberg belegte Familiennamen zusammengetragen. Insgesamt wurde die Etymologie von 17.734 Namen erläutert. Eine Herausforderung waren die vielen fremdländischen Namen. Mit den über 5.600 urkundlichen Belegen wurde versucht, die “Urheimat“ eines Namens aufzuspüren. Neben den Belegen bot sich Platz für 552 Vorarlberger Sippenwappen oder Siegel. Am Ende ergab das ein umfassendes, zweibändiges Lexikon mit 1.521 Seiten. VN-TK