HTL-Studenten zu Besuch bei Künstler Günther Blenke

Hohenems. „Jeder Mensch will etwas schaffen oder erschaffen“, war Günther Blenke überzeugt, als am 25. April der 3. Jahrgang der HTL Dornbirn aus dem Ausbildungsschwerpunkt Logistik bei ihm in der Werkstatt im Kästle-Areal zu Besuch war.

Was hat aber eine HTL-Ausbildung oder Logistik mit Kunst zu tun? „Alles“, so die verantwortliche Lehrperson Mag. Patricia Tschallener. „Logistische, technische, aber auch moderne wirtschaftliche Lösungen werden in Zukunft nur noch entstehen oder gefunden werden können, wenn eine gewisse Kreativität bei der Lösungsfindung an den Tag gelegt wird. Um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, braucht es neue, andere Lösungen, bei denen der Mensch wieder im Vordergrund steht.“

Leider ist es jedoch so, dass die meisten Lehrpläne in Österreich kaum mehr Platz für das Entdecken und das Ausleben der eigenen Kreativität der Schülerinnen und Schüler zulassen. Deshalb hat der Ausbildungsschwerpunkt Logistik der HTL Dornbirn einen etwas anderen Weg gefunden: Im Rahmen des Fachs Betriebstechnik ist im 3. Jahrgang das Projektmanagement ein wesentlicher Schwerpunkt, bei dem auch ein Mini-Projekt durchgeführt werden soll.