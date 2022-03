HTL Rankweil: So sehen die fertigen Übungshäuser aus

Nach drei Jahren sind die beiden Übungshäuser der HTL Rankweil komplett. 150 Schüler haben daran mitgearbeitet.

Die beiden Übungshäuser der HTL Rankweil sind endlich fertig. Am Freitagabend wurde die Fertigstellung mit einem Übungshaus-Event gebührend gefeiert - selbstverständlich mit 3G. Auch Landesstatthalterin und Bildungsreferentin Barbara Schöbi-Fink war eingeladen. Für sie ist es "ein Leuchtturmprojekt". Ein Übungshaus nach modernstem Standard mit so viel Beitrag von Unternehmern aus der Region, dazu noch nachhaltig und recyclebar: "Das ist wirklich beeindruckend", betont Schöbi-Fink.

Fertigstellung trotz Corona



Drei Gruppen der zweiten Klassen errichteten innerhalb von drei Jahren die zwei Häuser in den Bauhof-Hallen der HTL. 150 Schüler und fünf Lehrer waren beteiligt. "Am Ende war es ein bisschen schwierig", verdeutlicht Fachlehrer Robert Nachbaur. In Coronazeiten habe man teilweise nur mit einem oder zwei Schülern gearbeitet, auch durch das Distance Learning verzögerte sich das Praxisprojekt. Umso mehr freut sich Nachbaur über die Fertigstellung und die Präsentation.