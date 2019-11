HTL Rankweil Ã¶ffnete TÃ¼ren

Letzten Samstag fand an der HTL in Rankweil der „Infotag“ statt. Dabei präsentierte sich die Schule einer breiteren Öffentlichkeit. Für interessierte Besucher bot sich die Möglichkeit, mehr über das vielfältige Angebot der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt zu erfahren.

Die HTL Rankweil bietet mit ihrer Kombination aus theoretischen und praktischen Fächern ein vielseitiges und breitgefächertes Angebot. So werden parallel zu einer soliden Allgemeinbildung Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die zur Ausübung von Berufen in den verschiedensten Bereichen befähigen. Vor allem die Ausbildungen in den Gebieten Bautechnik, Elektronik und Technische Informatik stehen im Vordergrund. Neben dem fachprakischen Unterricht und der Matura sind die Diplomarbeiten, die Projekte aus den Innovativwochen sowie die berufsbegleitenden Aufbaulehrgänge, die es in dieser Form in Österreich nur an der HTL Rankweil gibt, die weiteren Highlights und Besonderheiten der Schule.