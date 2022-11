HTL Rankweil öffnete ihre Türen

Letzten Samstag fand an der HTL in Rankweil der „Infotag“ statt. Dabei präsentierte sich die Schule einer breiteren Öffentlichkeit. Für Interessierte bot sich die Möglichkeit, mehr über das vielfältige Angebot der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt zu erfahren.

Die HTL Rankweil lud letzten Samstag zum Informationstag ein. Zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern machten sich ein Bild vom vielfältigen Angebot der Schule. „Die Zahl der Besucherinnen und Besucher können wir nur schätzen, jedoch denke ich, dass es knapp 3000 Gäste gewesen sein dürften“, erklärt Mag. Judith Zeiner , Direktorin der Schule. Sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch aktuelle Schülerinnen und Schüler stellten allen Interessierten die verschiedensten Zweige ihrer Schule vor. So waren die unterschiedlichen Abteilungen und Fächer mit jeweils eigenen Ständen im Gebäude vertreten und die Schülerinnen und Schüler informierten über ihren Schulalltag. Beispielsweise präsentieren die jungen HTLerinnen und HTLer aus den Abteilungen Bautechnik, Elektronik und Informatik gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern die verschiedensten Werkstücke und Projekte. Ein Highlight war wie immer jene Halle, in denen die Übungshäuser gefertigt werden. Dabei handelt es sich um ein von den Schülerinnen und Schülern in den Räumlichkeiten der HTL gebautes Haus, das im Zyklus von drei Jahren gebaut und dann auch wieder gemeinsam mit den zuständigen Lehrpersonen abgebaut wird.

Die HTL Rankweil bietet mit ihrer Kombination aus theoretischen und praktischen Fächern ein vielseitiges und breitgefächertes Angebot. So werden parallel zu einer soliden Allgemeinbildung Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt, die zur Ausübung von Berufen in den verschiedensten Bereichen befähigen. Vor allem die drei Ausbildungsformen drei Ausbildungsformen Bautechnik, Elektronik und Technische Informatik sowie Informatik stehen im Vordergrund. Neben dem fachpraktischen Unterricht und der abschließenden Matura sind die Diplomarbeiten, die Projekte aus den Innovativwochen sowie die berufsbegleitenden Aufbaulehrgänge, die es in dieser Form in Österreich nur an der HTL Rankweil gibt, die weiteren Highlights und Besonderheiten der Schule.