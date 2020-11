HTL Rankweil lud zum virtuellen Infotag

Letzten Samstag fand an der HTL in Rankweil der mittlerweile traditionelle „Infotag“ statt. Heuer musste er allerdings – coronabedingt - erstmals virtuell über die Bühne gehen.

Eigentlich öffnet die HTL Rankweil an ihrem Infotag Tür und Tor und präsentiert sich einer breiteren Öffentlichkeit. Heuer war jedoch alles ein wenig anders. Doch obwohl dieses Jahr keine Besucher und Besucherinnen im Schulgebäude empfangen werden konnten, ließ es sich die HTL nicht nehmen, einen Infotag auf die Beine zu stellen. Für Interessierte bot sich die Möglichkeit, auf einer eigens für den Tag eingerichteten Homepage mehr über das vielfältige Angebot der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt zu erfahren. So konnten sich zahlreiche Schüler und Schülerinnen sowie deren Eltern ein „virtuelles“ Bild vom Angebot der Schule machen.

Im Vorfeld zu den verschiedensten Fachbereichen erstellte Videos sowie dazugehörende Informationen führten durch den virtuellen Tag. Zusätzlich zu den Videoinputs wurden Chaträume eingerichtet, in denen sowohl Lehrer und Lehrerinnen als auch Schüler und Schülerinnen allen Interessierten die verschiedensten Zweige ihrer Schule vorstellten. So waren die unterschiedlichen Fächer zu gewissen Zeiten in den Chaträumen vertreten und die Schüler und Schülerinnen informierten über ihren Schulalltag.

Direktorin Mag. Judith Zeiner zeigte sich über den Ablauf erfreut: „Die Corona-Pandemie bedeutet gerade für den Schulbereich höchste Flexibilität an den Tag zu legen und neue Wege zu beschreiten. Wir haben uns entschieden, den Tag der offenen Tür dieses Jahr virtuell abzuhalten, um dennoch allen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, einen Blick hinter die Kulissen der HTL Rankweil zu werfen. Wir freuen uns sehr, dass uns das – trotz bescheidener Mittel – gelungen ist.“