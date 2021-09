HTL Dornbirn trifft Patenfirmen

Die 3. Modeklasse der HTL Dornbirn besuchte Willy Hermann und Allsport.

2019 – also in der 1. Klasse – startete das Programm mit einem spannenden Vormittag bei Willy Hermann, einem der führenden Hersteller elastischer Maschenstoffe in Europa in den Bereichen Strickerei und Wirkerei, Leibweiten und Santoni/Seamless. In den Ferien trafen sich GF Hannes Hermann und Kathrin Ludescher, Designerin und Produktenwicklerin bei Allsport, um die weiteren Schritte des Klassenprojektes vorzubereiten. Zu Schulbeginn erlebte die Klasse dann einen spannenden Vormittag bei Allsport, deren Know-how und Leidenschaft in Skiwear, Sportswear und Outdoorbekleidung stecken. Beide Firmenvertreter teilten ihr Wissen mit der Klasse und gewährten den Jugendlichen interessante Einblicke.