HTL Dornbirn gewinnt Europaquiz

Kürzlich fand im Landhaus Bregenz das Landesfinale im Europaquiz statt.

Dornbirn. „Welcher Staat zählt nicht zur BRICS-Gruppe, Brasilien, Südkorea, Russland oder China? Am Welterschöpfungstag übersteigt die menschliche Nachfrage nach nachwachsenden Rohstoffen das Angebot und die Kapazitäten der Erde. Wann war dieser Tag im Jahr 2022, am 5. April, 28. Juli, 1. September oder 13. November?“ Dies waren nur zwei der 54 Fragen, die Julian Sonderegger (4cWI), Florian Klien (4aWP) und Paul Hartmann (5aWI), alle Schüler der HTL Dornbirn, beantworten mussten. Sie hatten vorab die Schulausscheidung des Europaquiz von allen dreizehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern am besten bestritten. Daher durften sie die HTL Dornbirn kürzlich beim Europaquiz-Landesfinale im Landhaus Bregenz vertreten und sich mit den Gewinnerinnen und Gewinnern der anderen Schulen messen.