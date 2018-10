HSC zog positive Bilanz

Der Hohenemser Schlittschuh Club lud am vergangenen Freitag zur Jahreshauptversammlung.

Erfreut konnte Obmann Mike Töchterle die Jahreshauptversammlung mit einem sehr erfreulichen Rückblick auf das vergangene Jahr eröffnen. Sowohl sportlich, wie auch finanziell war die Spielzeit 2017/18 sehr erfolgreich und „zwei Meistertitel der Kampfmannschaften, eine beachtliche Erhöhung der Kinder in unseren Nachwuchssektionen und die positive Gründung einer Damenmannschaft lassen die abgelaufene Saison als eine der erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte der Steinböcke eingehen“, so ein erfreuter Mike Töchterle. Nach einem Dank an seine Vorstandskollegen und alle Helfer im Verein ging der Blick aber bereits nach vorne. Aufbauend auf den Ausbau der Infrastruktur am Eisplatz in Hohenems verfolgen die Steinböcke weiterhin die Ziele, Eishockey auf einer breiten Plattform und somit für alle Sektionen (Erwachsenenbereich Herren sowie Damen und Nachwuchsbereich) anzubieten, weiterhin die Nachwuchsinitiative 2020 zielstrebig zu verfolgen und somit die Nachwuchsabteilungen auszubauen und auch zukünftig ein sozialer Treffpunkt für Erwachsene- sowie Kinder in der Region zu bleiben. Nach Grußworten der Vertreter von Stadt wurde dem aktuellen Vereinsvorstand wieder das Vertrauen ausgesprochen und mit Philip Nachbauer ein neues Mitglied in den Vorstand aufgenommen.