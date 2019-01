HSC startet mit Niederlage ins neue Jahr

Für die Emser Hockeycracks setzte es in Kundl eine empfindliche Niederlage.

Hohenems Für den amtierenden Meister der Eishockey Eliteliga begann das neue Jahr, so wie das Alte aufgehört hat – mit einer Niederlage. Bei den Kundl Crocodiles mussten sich Kainz und Co. klar mit 2:7 geschlagen geben.

Die Crocodiles blieben auch in der weiteren Folge des Spieles das bissigere Team auf dem Eis mit mehr Torchancen. In der 24. Minute allerdings kann Christian Messner eine Möglichkeit der Emser nutzen und machte das Spiel mit dem 2:4 nochmals spannend. Kurz darauf die Chance für den HSC in Überzahl den Rückstand weiter zu verkürzen, doch die Tiroler nutzten ihrerseits einen schnellen Konter und Hagler stellte in Unterzahl auf 5:2. Im Schlussabschnitt versuchten die Emser zwar noch ins Spiel zurück zu kommen, doch Kundl Keeper Rainer ließ nichts mehr rein, während auf der anderen Seite Daniel Mitterdorfer und Patrick Hagler nochmals einnetzten und so für den 7:2 Erfolg der Kundler Crocodiles sorgten.