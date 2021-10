HSC startet in die neue Saison

Zum Auftakt in die neue Meisterschaft der Ö-Eishockey Liga gastiert am Samstag der HC Kufstein im Emser Eisstadion.

Hohenems. Rund ein Jahr mussten die Eishockeyfans warten bis am Samstag endlich wieder ein Meisterschaftsspiel im Eisstadion Herrenried angepfiffen wird. Zum Auftakt in die neugeschaffene Ö-Eishockey Liga empfangen Kainz und Co. die Kufstein Dragons. „Kufstein ist schwer einzuschätzen, aber wir werden sicher von der ersten Minute ganz anders gefordert sein als in der Vorbereitung. Ich bin überzeugt, dass die Zuschauer am Samstag ein Topspiel sehen werden“, freut sich auch HSC Coach Bernd Schmidle auf den Saisonstart. Zwar haben die Emser zwei-drei angeschlagene Spieler im Kader, „aber unser Kader ist groß genug, um dies zu kompensieren“, so Schmidle.