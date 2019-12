HSC siegte auch im Spitzenspiel

Die Emser Hockeycracks siegten auch im Spitzenspiel in Wattens.

Im Alpenstadion von Wattens gingen die Emser dabei bereits in der vierten Minute durch Winzig mit 1:0 in Führung – die Wattens Penguins konnten aber gerade mal 37 Sekunden später ausgleichen. In dieser Phase die Tiroler mit mehr Möglichkeiten, doch HSC Keeper Matthias Fritz konnte seinen Kasten sauber halten und so nutzten die Emser in der 27. Minute ein Powerplay zur erneuten Führung durch Johannes Hehle.