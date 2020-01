HSC sicherte sich Platz eins

Mit einem klaren Erfolg gegen Mils sicherte sich der HSC drei weitere Punkte und Rang eins nach dem Grunddurchgang.

Hohenems . Im letzten Heimspiel des Grunddurchganges in der Tiroler Landesliga empfingen die Cracks des SC Hohenems am Samstag das Team der Mils Unicorns.

Dabei überraschten die Gäste aus dem Tirol die Hausherren und starteten druckvoll ins Spiel. Daraus resultierend auch die schnelle Führung für Mils durch Patrick Hagler nach bereits 29 Sekunden. Die Emser erfingen sich aber schnell und konnten in der dritten Minute ein Powerplay zum 1:1 Ausgleich durch Johannes Hehle nutzen. Es entwickelte sich ein flottes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste aus Mils hielten mit dem Tabellenführer mit und so ging es auf und ab. Noch vor der ersten Pause brachte Stefan Spannring die Hausherren aber noch mit 2:1 in Führung.