HSC sicherte sich Finalticket

Der SC Hohenems steht im Finale der Tiroler Landesliga.

In der Kundler Eishalle starteten die Emser dabei von Beginn druckvoll ins Spiel und Philipp Winzig netzte bereits nach 53 Sekunden zum 1:0 für die Steinböcke ein. Die Lindner Truppe in dieser Phase eindeutig mit mehr Spielanteilen und so erhöhten in weiterer Folge Roman Scheiber und Pascal Kainz noch im ersten Drittel auf 3:0 für die Emser. Blitzstart dann auch in den zweiten Abschnitt und Julian Grafschafter sorgte nach 41 Sekunden für das 4:0 – die vermutliche Vorentscheidung. Doch mitnichten – kurz darauf schwächten sich die Emser selber und ermöglichten den Crocos zweimal eine doppelte Überzahlmöglichkeit. Die Gastgeber ließen sich dies nicht nehmen und konnten durch Schuster und Mitterdorfer auf 2:4 verkürzen. In der 34. Minute setzte Julian Jagersbacher einen drauf und brachte die Scheibe zum 3:4 im Emser Tor unter. Das Spiel war wieder offen und spannend, ehe Winzig mit dem 5:3 dem HSC wieder etwas Luft verschaffte.