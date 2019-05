HSC prüft Teilnahme an ÖAHL

Hohenems Hockey könnte in der kommenden Saison in der dritten Liga spielen.

Bereits in den Vorsaisonen war die Teilnahme der Vereine aus der Eliteliga an der Österreichischen Amateur Hockey Liga (ÖAHL) ein heißes Thema – nun wurde Nägel mit Köpfen gemacht. Nachdem der EC Zirl bereits im Vorfeld den Rückzug aus der Eliteliga erklärte, gaben mit Ausnahme von Silz die restlichen Vereine aus dem Tirol bereits grünes Licht für die dritte österreichische Liga. Auch Vorarlbergs Vertreter Hohenems liebäugelt mit dem Einstieg in die ÖAHL. „Derzeit sind noch die Rahmenbedingungen für die neue Liga in Ausarbeitung und wir haben noch nicht für die ÖAHL gemeldet“, so HSC Obmann Mike Töchterle. Die Meldefrist für die neue Saison ist Mitte Mai.