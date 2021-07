HSC Nachwuchs mit neuen Perspektiven

Der Emser Eishockey-Nachwuchs besiegelt Kooperation mit den Dornbirner Bulldogs und dem SC Rheintal an.

Hohenems . Beim Hohenemser Schlittschuhclub wird die Nachwuchsarbeit schon seit Gründung des Vereines groß geschrieben und so haben in der Vergangenheit immer wieder Spieler aus dem Nachwuchs des HSC den Weg ins Profieishockey geschafft. Um den jungen Hockey-Cracks nun weiterhin eine Perspektive bieten zu können, schließt sich der HSC im Nachwuchs der bewährten Organisation der Dornbirn Bulldogs und dem SC Rheintal an.

Aktuell jagen in der Nibelungenstadt über 60 Kinder in den Altersklassen von U7 bis U13 der Hartgummischeibe nach, doch aufgrund mangelnder Spieler wäre gerade in den U13 und U15 Teams in der kommenden Saison eine Teilnahme an der Meisterschaft nicht mehr möglich gewesen. Daher mussten sich die Verantwortlichen rund um Nachwuchschef Daniel Fekete nach einer Lösung umschauen und konnten so nach einigen Gesprächen die Zusammenarbeit mit den Bulldogs und dem SC Rheintal beschließen. „Diese Kooperation war für unseren Nachwuchs die beste Lösung und wir können so allen Kindern eine Perspektive anbieten“, so Daniel Fekete. Die Kooperation sieht dabei vor, dass die U13 und U15 Cracks aus Hohenems, Dornbirn und Widnau gemeinsam eine Spielgemeinschaft bilden und somit sowohl gemeinsam trainieren und auch an der Schweizer Nachwuchsmeisterschaft teilnehmen.