HSC ließ nichts anbrennen

Gegen Kufstein sicherten sich die Schmidle-Schützlinge im fünften Spiel den fünften Erfolg.

Hohenems. In der Gruppe West der Ö-Eishockey Liga kam es am Wochenende zum Topspiel zwischen Tabellenführer Hohenems gegen die Dragons aus Kufstein. Die Festungsstädter waren bisher neben Wattens die einzige Mannschaft, die den Steinböcken in der laufenden Saison einen Punkt abringen konnten.

Souveräne Emser Abwehr sorgte für Sicherheit

Dabei startete das Spiel wie erwartet spannend und offen. In der zehnten Minute brachte Julian Grafschafter die Hausherren mit 1:0 in Führung und Marcel Wolf ließ fünf Minuten später das 2:0 folgen. Zum Start des Mittelabschnittes waren die Tiroler bemüht und kamen so zu einigen guten Abschlüssen. Die Abwehr der Emser stand aber wie gewohnt souverän und so konnten die Dragons auch eine Überzahlmöglichkeit nicht nutzen. Die Emser in weiterer Folge wieder mit mehr Spielanteilen und so sorgte Matin Grabher-Meier mit einem wunderbaren Drehschuss für das 3:0 zur zweiten Pause.

Ems-Hockey suchte die schnelle Entscheidung

Der HSC startete dann auch im Schlussabschnitt besser und suchte die schnelle Entscheidung. Nach einer guten Anfangsphase scorte Johannes Hehle in der 43. Minute zum 4:0 und kurze Zeit später machte Lukas Fritz mit dem 5:0 alles klar. Bei diesem Ergebnis blieb es auch bis zur Schlusssirene und so feierten die Steinböcke den 15. Sieg im 15. Spiel. Damit fixierten die Emser auch Rang eins nach dem Grunddurchgang fünf Runden vor Schluss nun auch praktisch ab. Weiter geht es für Kainz und Co. bereits am kommenden Mittwoch mit dem Auswärtsspiel in der Innsbrucker TIWAG-Arena gegen die Junghaie des HCI. MIMA