HSC Ladies unterlagen nach tollem Spiel

Die Damen des SC Hohenems mussten sich am Sonntag Mittag den VEU Damen nach tollem Spiel geschlagen geben.

Die Emser Ladies starteten engagiert ins Spiel und so entwickelte sich ein flottes Duell. Die Gastgeberinnen nutzten gleich in der Anfangsphase eine Möglichkeit und gingen mit 1:0 in Führung. Auch in weiterer Folge die HSC „Mädels“ mit mehr Spielanteilen und so auch der 2:0 Führung noch vor der ersten Pause. Nach dem ersten Seitenwechsel blieb das Spiel noch offen, doch die Gäste aus der Montfortstadt kamen immer wieder gefährlich vor das HSC Tor. Anfangs konnte die Emser Keeperin die Angriffe noch abwehren, doch mit der Zeit brachten die VEU Stürmerinnen den Puck auch im Tor unter und so schafften es die Gäste das Spiel noch zu drehen.