HSC Ladies schwitzen für die neue Eiszeit

Mit dem ersten gemeinsamen Sommertraining fiel für die Emser Hockey Ladies der Startschuss in die neue Saison.

Neben den Home-Trainings Einheiten haben die HSC Ladies in der „Corona Zeit“ aber auch im Eisstadion Hand angelegt und nutzten so die Zeit um ihre neue Kabine einzurichten. Um nun aber auch sportlich für die neue Saison bereit zu sein, heißt es erstmals schwitzen beim Sommertraining. Bei den Trockeneinheiten werden die Grundlagen für die neue Saison geschaffen, ehe es im August wieder aufs Eis im Dornbirner Messestadion gehen wird. Dazu ist auch in diesem Jahr wieder ein Trainingslager in Zell am See geplant und in weiterer Folge wollen die Steinbock Ladies in der kommenden Saison auch an der Meisterschaft teilnehmen. „Derzeit laufen die Gespräche noch und es gibt zwei Optionen. Zum einen soll eine Frauen Vorarlbergliga mit Lustenau, Feldkirch und eventuell Lindenberg gespielt werden, aber auch eine Teilnahme des HSC an der vierten Schweizer Liga ist eine weitere Option“, blickt HSC Damen Coach Michael Kohler in die Zukunft. Währenddessen diesbezüglich die Gespräche noch laufen, wird der Trainer auch in der kommenden Saison auf den Großteil der letztjährigen Mannschaft zählen dürfen. MIMA