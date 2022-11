HSC-Ladies empfangen die Red Angels

Im zweiten Spiel der zweiten Damen-Eishockeybundesliga treffen die HSC-Ladies am Samstag auf die Red Angels aus Innsbruck.

Hohenems . Der Auftakt der Hohenemser Eishockeydamen in die zweite österreichische Damen-Eishockey-Bundesliga vor zwei Wochen gegen die Salzburg Eagles war bereits vielversprechend. Nun warten im zweiten Heimspiel am kommenden Samstag die Red Angels aus Innsbruck.

Gegen die Hockeyfrauen aus Innsbruck wollen die HSC-Ladies mit der guten Leistung aus dem ersten Spiel gegen Salzburg anschließen. „Beim ersten Spiel waren die Spielerinnen noch sehr nervös, konnten dann aber mit einer tollen Leistung Selbstbewusstsein tanken und mit diesem geht es nun ins Spiel gegen Innsbruck“, so Trainer Michael Kohler. Im Westderby gegen die Red Angels müssen die Emser Damen aber neben Coach Kohler auch auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten. „Mit dem höheren Selbstbewusstsein könnte das allerdings kompensiert werden und so erwarte ich ein ausgeglichenes Spiel“, so der Emser-Ladies Trainer.