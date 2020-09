HSC II auch wieder auf dem Eis

Auch die zweite Kampfmannschaft des SC Hohenems bereitet sich auf die neue Meisterschaft vor.

Hohenems. Nachdem für das VEHL Team der Emser im vergangenen Jahr im Halbfinale Endstation war, greifen die Steinböcke in der kommenden Saison mit einem neuen Trainerteam und einem breiten Kader erneut an.

HSC II greift wieder in der VEHL1 an

Nach einem schweißtreibenden Sommertraining, bei welchem vor allem an der Kondition und Ausdauer gearbeitet wurde, stehen die Cracks der zweiten Emser Mannschaft seit rund zwei Wochen auch wieder auf dem Eis. Das Team wird dabei wieder an der höchsten Vorarlberger Landesliga, der VEHL1, teilnehmen und wird es dabei wieder mit Teams wie den Bulldogs Juniors, dem EHC Montafon oder den Ice Tigers aus Dornbirn zu tun bekommen. Dabei konnte auch der Kader aus den vergangenen Saisonen größtenteils gehalten werden und so werden die Routiniers wie Martin Zeilinger, Benny Staudach, Emanuel Staudach oder Christian Messner weiterhin im Steinbock Dress auflaufen. Ergänzt wird das Team unter anderem auch mit einigen jungen, hungrigen Spielern, wobei es hier auch eine Kooperation mit der VEU Feldkirch geben wird.

Neues Trainerteam für Ems II

Mit Martin Gregor wird das zweite Team des SC Hohenems für die kommende Saison auch einen neuen Trainer bekommen. Der Slowake, der unter anderem für die Black Wings Linz in der Bundesliga spielte, bringt dabei einiges an Erfahrung mit und wird diese nun in der Nibelungenstadt weitergeben. „Wir haben für die kommende Saison wieder einen guten Kader mit zahlreichen erfahrenen Spielern. Daher erwarte ich mir, dass wir wieder gemeinsam Gas geben und so zusammen eine erfolgreiche Saison haben“, freut sich Gregor auf seine neue Herausforderung. Gleichzeitig weiß der erfahrene Trainer aber auch, dass auch die anderen Vereine wieder stark sein werden und erwartet sich eine spannende Meisterschaft. Unterstützt wird Martin Gregor vom Finnen Hannu Juppala, der bereits in den vergangenen Jahren in Hohenems unterstützend zur Seite stand.

Mit EBEL Erfahrung nach Hohenems