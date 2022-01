HSC Erfolg vor Heim-Doppel

Kainz und Co. feierten am Samstag bei den Wattens Penguins einen Erfolg im Penaltyschiessen

Kainz und Co. feierten am Samstag bei den Wattens Penguins einen Erfolg im Penaltyschiessen ©Michael Mäser

Der SC Hohenems feierte am Wochenende den 18. Erfolg im 18. Spiel – nun folgt ein Heim-Doppel gegen Wattens und Kundl

Hohenems. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchganges musste der SC Hohenems am Samstag im Wattener Alpenstadion aber lange für den Erfolg kämpfen. Am Ende blieben die Cracks von Coach Bernd Schmidle aber siegreich und somit in der Gruppe West der Ö-Eishockey Liga weiterhin ungeschlagen.

Ausgeglichene Partie im Alpenstadion

Zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche ging es am Samstag für die Emser Hockeycracks zu den Wattens Penguins. Zwar mussten die Hohenemser auf einige Stammspieler verzichten, trotzdem entwickelte sich im Wattener Alpenstadion von Beginn ein flottes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Den besseren Start ins Match erwischten dabei die Tiroler, die in der sechsten Minute durch Lukas Schwitzer mit 1:0 in Führung gingen. Wie schon die bisherigen Spiele verlief die Partie ausgeglichen, 10:10 Torschüsse lautete die Bilanz nach 20 Minuten.

Tiroler Risiko wurde belohnt

Im zweiten Drittel erinnerten sich die Steinböcke an ihre Siegesserie und drehten binnen kurzer Zeit das Spiel. Zunächst erzielte Pascal Kainz in der 28. Minute den 1:1 Ausgleich, ehe Johannes Hehle vier Minuten später im Powerplay auf 2:1 für die Emser stellte. Im letzten Drittel erhöhten die Gäste in der 48. Minute durch Marcel Wolf auf 3:1. Dann schöpften die Penguins nach dem Treffer von Mathias Kastner in der 53. Minute zum 2:3 bei einer 5:3-Überzahl neue Hoffnung und riskierten kurz vor Spielende nochmals alles, indem sie Keeper Rene Huber gegen einen sechsten Feldspieler ersetzten. 37 Sekunden vor der Schlusssirene wurden die Kristallstädter für ihren Kampfgeist belohnt – Markus Prock schoss die Penguins mit dem vielumjubelten Ausgleich zum 3:3 in die Verlängerung.

Penguins erstmals in Hohenems zu Gast