HSC beim Tabellenschlusslicht

Am neunten Spieltag in der Eishockey Eliteliga müss Tabellenführer Hohenems am Freitag Abend zu Tabellenschlusslicht Zirl.

Hohenems Während die Emser auch nach acht Spieltagen ungeschlagen sind, warten die Gunners aus Zirl noch auf den ersten Saisonsieg. Dementsprechend stehen die Zirler mit zwei Punkten am Tabellenende, trotzdem erwartet sich Hohenems Obmann Mike Töchterle ein schweres Spiel: „Zirl ist immer ein unangenehmer Gegner und wir müssen wieder von der ersten Minute konzentriert spielen“.

Die Tiroler haben sich zwar zur neuen Saison mit einigen erfahrenen Spielern verstärkt, haben aber bislang ihr Team noch nicht gefunden. Ganz anders der HSC – der Titelträger musste in den acht Spielen erst einen Punkt abgeben und liegt überlegen an der Tabellenspitze.

In Zirl muss Coach Heimo Lindner allerdings auf einige seiner Stammspieler verzichten und auch Johannes Hehle wird nach seiner Gehirnerschütterung von vergangener Woche in Silz noch pausieren. Das erste Spiel der beiden Teams in Hohenems endete mit einem klaren 5:1 Erfolg der Steinböcke.

9. Spieltag Eishockey Eliteliga

EC Zirl Gunners – SC Hohenems

Freitag, 7. Dezember – 19.30 Uhr