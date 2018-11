HSC bei den Dragons zu Gast

Zum Auftakt in die dritte Runde der Eliteliga kommt es in der Kufstein-Arena zur Neuauflage des Vorjahrsfinale zwischen Vize-Meister Kufstein Dragons und Titelträger SC Hohenems.

Hohenems Die Emser wollen dabei auch die Schwachstellen der Tiroler ausnutzen – sind die Dragons doch verhalten in die neue Saison gestartet. Im ersten Spiel gab es für Kufstein trotz guter Leistung eine Niederlage gegen Wattens und auch am vergangenen Wochenende waren die Kufsteiner die bessere Mannschaft auf dem Eis, mussten sich am Ende aber über die Overtime zum Sieg gegen Zirl mühen.