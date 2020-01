HSC bÃ¤ndigte die Crocodiles

Mit einem 4:1 Erfolg gegen den EHC Kundl sicherte sich der SC Hohenems den nächsten Heimerfolg.

In Überzahl starteten die Tiroler dann auch in den Mittelabschnitt und kamen immer wieder gefährlich vor HSC Keeper Matthias Fritz. In der 22. Minute nutzte Fabian Hechenberger dann eine Möglichkeit und netzte zum 1:2 Anschluss ein. Kundl auch in weiterer Folge sehr bissig und stark mit weiteren guten Möglichkeiten. So entwickelte sich im Emser Eisstadion vor über 600 Eishockeyfans ein flottes und spannendes Spiel. Tore gab es im zweiten Drittel keine mehr und so ging es mit der knappen Führung der Steinböcke zum zweiten Mal in die Pause.