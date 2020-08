Hotelprojekt in finaler Bauphase

Noch im Herbst soll das neue Oekotel im Hohenemser Herrenried eröffnen.

Der Start der Bauarbeiten hat sich in der Vergangenheit immer wieder verzögert, da das Grundstück aufgrund seiner Vornutzung noch im Altlastenkatalog geführt wurde und daher zuerst dekontaminiert werden musste. Zudem mussten noch Einzelheiten über den Pachtvertrag mit Bäumler geklärt werden, ehe im vergangenen Herbst die Arbeiten für das neue Hotel Garni zwischen dem Bäumler Park und dem Cineplexx beginnen konnten. In den letzten Wochen konnte nun die Fassade fertiggestellt werden und aktuell wird bereits an der Innenausstattung gearbeitet. Der genaue Eröffnungstermin für den 99-Zimmer umfassenden Hotelkomplex steht noch nicht fest, sollte aber noch in diesem Herbst sein.