Hotellerie und Gastronomie in Bludenz - Bildervortrag

Bludenz. Die Bludenzer Gastronomie war in den letzten Jahren einigen gravierenden Veränderungen unterworfen. Zahlreiche Betriebe haben ihre Pforten für immer geschlossen, andere wurden wiederbelebt oder überhaupt neu geschaffen.

Nach einem kurzen Blick in weiter zurückliegende Zeiten – die Gastronomie hatte auch in Bludenz seit jeher eine große Bedeutung für das gesellschaftliche Leben – folgt eine Bilderschau, in der auf die letzten 100 Jahre zurückgeblickt wird. Vieles ist heute nicht mehr zu sehen, umso interessanter ist es, den alten Spuren bildlich ein bisschen nachzugehen. Bei vielen werden dabei sicherlich Erinnerungen an frühere Zeiten wachgerufen. Während in früheren Zeiten traditionelle Gasthäuser das Bild der Stadt prägten, ist die Palette heute deutlich internationaler geworden.