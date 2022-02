Hoteliers entschuldigen sich wegen Partyvideo aus Lech

Dicht an dicht stehen dutzende Gäste an der Bar. Abstand und Maskenverordnung werden nicht eingehalten, es wird getrunken, gelacht und gefeiert und auch für die Barkeeper nehmen es locker.

Strenge Auflagen

Angesichts der strengen Auflagen in Hotellerie und Gastronomie ärgert es sicher nicht nur andere Betreiber, die sich an die strengen Auflagen halten. Und auch angesichts der Bilder aus Kitzbühel , die vor wenigen Wochen auf Social Media kursierten, eine Farce. Gerade auch weil Bundesministerin Köstinger mit der Zurücknahme mit harten Strafen drohte, wenn man sich nicht an die Maßnahmen hält.

Hoteliers zeigen Einsicht und sprechen von geschlossener Veranstaltung

Auf VOL.AT-Anfrage zeigen die Betreiber aus Lech Einsicht: "An diesem Tag wurde unser Hotel ausschließlich für eine geschlossene Gesellschaft gemietet. Die Gäste waren alle geimpft und kontrolliert. Unser Hotel, die Bar, als auch unser Restaurant, waren für externe Gäste geschlossen. Es tut uns sehr leid, dass sich an diesem Abend dies in unserem Haus in einem kleinen Teil so zutrug und wir möchten uns für dieses Vorkommnis entschuldigen."