Hotel Schwärzler in Bregenz unter neuer Führung

Nach elf erfolgreichen Jahren hat Susanne Denk Anfang April das Hotelzepter an ihren Nachfolger Peter Heine übergeben.

Peter Heine wird neuer Direktor

Mit dem gebürtigen Vorarlberger Peter Heine übernimmt ein Hotelprofi mit viel Erfahrung das 4-Sterne Hotel in Bregenz. Heine kennt den Vorarlberger Tourismusmarkt bereits bestens von seinem langjährigen Engagement als Hoteldirektor im Hotel Martinspark in Dornbirn oder im Sporthotel Steffisalp in Warth. Er zeichnet sich durch exzellentes Fachwissen und seine Leidenschaft als Gastgeber aus. Die letzten 2,5 Jahre war der 54-Jährige als Schlossverwalter und Wirtschaftsdirektor für die Fürstenfamilie in Liechtenstein tätig. Die Jahre davor sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der Ferien- und Stadthotellerie in Tirol und Deutschland. Er freut sich auf die neue Herausforderung, das Hotel Schwärzler mit den 106 Zimmern und Suiten, den Restaurants, der Schwärzler Lounge & Bar und den vielseitigen Veranstaltungsräumlichkeiten erfolgreich in die Zukunft zu begleiten.