Hotel in Hard geplant: Gemeinde verkauft Grundstück um 2,12 Millionen Euro

Wie die VN-Heimat berichtet, soll an der Ortseinfahrt von Hard, Richtung Fußach, ein neues Hotel entstehen.

Hotel mit bis zu 70 Zimmern

In Hard soll das Grundstück an der Kreuzung der Rheinstraße L 202 mit der Landstraße (ehemalige Rupp-Gründe) zu 60 Prozent für das geplante Hotel und zu je 20 Prozent für Gewerbe und Wohnzwecke genutzt werden. Das Hotel mit bis zu 70 Zimmern bzw. Appartements steht laut den Plänen an der L 202, ein zweites Gebäude mit Gewerbeflächen und Wohnräumen passt sich dem Straßenverlauf an der Kreuzung an.