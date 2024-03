©Hotel Am Kaiserstrand

Bürgermeister Frank Matt überreichte Miteigentümer Gerhard Rauch das Schiele-Bild. Auf Schieles Gemälde „Little Tree“ sind der Pfänder (links) und die Staufenspitze (rechts) zu sehen. ©Hotel Am Kaiserstrand

Hotel am Kaiserstrand: Frank Matt bedankte sich bei Gerhard Rauch

Anlässlich der Neueröffnung des Hotels am Kaiserstand überreichte BM Frank Matt einen Kunstdruck des Gemäldes „Kastanienbaum am Bodensee“ an Mitinhaber und Unternehmer Gerhard Rauch, der das Hotel gemeinsam mit dem Immobilienentwickler Hermann Metzler erworben hat.

Der Lochauer Bürgermeister bedankte sich bei den neuen Eigentümern für ihr Engagement zum Erhalt und der äußerst gelungenen Sanierung des geschichtsträchtigen Gebäudes. Für Matt ist es besonders erfreulich, dass das Gebäude als Hotel und Gastronomiebetrieb weitergeführt wird und somit ein Ort zum Verweilen und Wohlfühlen für Tourist*innen und Einheimische ist.

Schiele: „… ich sah nichts als den verschieden stürmenden See und ferne weiße sonnige Berge in der Schweiz. – Ich wollte ein neues Leben beginnen. […]“