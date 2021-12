"Hotbox": Wo es jetzt einen Pizza-Automaten gibt

Seit Montag gibt es im Ländle rund um die Uhr frische Pizza. Ein junger Vorarlberger hat einen Pizza-Automaten aufgestellt.

Frische, warme Pizza aus regionalen Zutaten und das rund um die Uhr: Das bietet "Hotbox". In Dornbirn beim Viehmarktplatz steht jetzt ein Pizza-Automat. In Betrieb ist er zwar erst sei Montagnachmittag, aber er kommt schon jetzt gut an. Zahlreiche Vorarlberger haben sich dort Pizza geholt. Die frohe Kunde vom neuen Automaten verbreitete sich über Social Media rasend schnell. Der Automat war Dienstagfrüh bereits so gut wie leer.