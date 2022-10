Hospiz Vorarlberg: Allerheiligen als "Türöffner"

Dr. Karl W. Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg, war am Montagabend zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Trauer ist sehr individuell. Auf dem Weg dieser Trauer, "kann man Menschen begleiten", so Bitschnau. "Das Thema Sterben und Tod ist immer ein schwieriges Thema", setzt er fort. Der Austausch an Allerheiligen sei sehr wichtig. Allerheiligen sei ein "Türöffner", um über Verstorbene zu sprechen.

Trauercafe in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es ein sogenanntes "Trauercafé ". "Oft bringen unsere Kolleg:innen einen Impuls mit, aber ganz wichtig ist der Austausch miteinander", so der Leiter von Hospiz Vorarlberg. 5 "Wenn es gelingt, ein Umfeld zu schaffen, wo trauernde Menschen gut aufgehoben ist, ist Wohlfühlen und Genuss noch möglich", so Bitschnau. "Patienten gut zu begleiten", sei das Ziel.