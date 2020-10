Hospiz stellt sich vor

Am Donnerstag, 12. November, stellt sich Hospiz Vorarlberg im Café LE.NA im Zäwas in Bludenz vor. Beginn ist um 9.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wird um eine Voranmeldung gebeten.

„Selten wird das Leben so intensiv gelebt wie am Ende des Lebens“, sagt Karl Bitschnau, Leiter von Hospiz Vorarlberg. „Mit schwer erkrankten PatientInnen und deren Angehörigen ein Stück des Weges zu gehen – das ist das große Anliegen von Hospiz Vorarlberg.“ Wie die Arbeit von Hospiz Vorarlberg genau aussieht, darüber informiert Hospiz-Mitarbeiter Rainer Lasser beim nächsten Café LE.NA im Zäwas in Bludenz am Donnerstag, 12. November. Beginn ist um 9.30 Uhr.