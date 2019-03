»Hosa ab« für einen guten Zweck

Gemeinsam Zeit verbringen und dabei Gutes tun.

Götzis Im Jahre 1998 wurde der Verein durch Josef Gerner im Gasthaus Kobel in Götzis gegründet. Anfangs wurde in geselliger Runde „Hose Ab“ gespielt und gejasst. Über das gesammelte Geld wurde sich erst nicht viele Gedanken gemacht. Damals 1998 gab es noch Schillingscheine und keine Euros, das Geld der Verlierer wurde in ein Sparschwein geworfen. Üblich wäre es, mit dem erspielten Geld einen Ausflug zu machen. Aber dem war nicht so. Das Geld aus dem Sparschwein sollte jenen zugute kommen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat.

Inzwischen hat der „Spendenclub Hose Ab“ 37 Mitglieder und zahlreiche Sponsoren. Einmal pro Jahr findet im Herbst ein großes „Hose Ab Kartenturnier“ in der Region statt. Es ist wie ein Preisjassen organisiert. Der einzige Unterschied: Es wird „Hose Ab“ gespielt und der Erlös wird Menschen in der Region amKumma gespendet.

„Unser größtes Projekt war 2012. Mit Hilfe von zahlreichen Sponsoren konnten wir für ein Kind den dringend benötigten Treppenlift im Wert von 20.400 Euro finanzieren“, so Obfrau Stellvertreter Simon Marte. Es wurde aber auch schon viel ehrenamtliche Zeit in die Unterstützung anderer Menschen investiert. „Die Männer haben unter anderem einen ganzen Samstag Holz gehackt und älteren Einwohnern geliefert. Wir sind stolz darauf Menschen zu helfen, die in Not geraten sind“, bekräftigt Obfrau Claudia Marte.

Die monatlichen Kartenabende sind ein fixer Treffpunkt im Vereinsgeschehen. Einmal pro Monat treffen sich alle Mitglieder zum „Hose Ab Kartenabend“ in verschiedenen Lokalitäten in der Region. Von Mandy (10), der jüngsten Teilnehmerin, bis 70-Jährigen – reicht die Spanne der Teilnehmer. Ein Abend, bei dem der Spaß am Spiel und die Geselligkeit im Vordergrund steht. „Hose ab“ ist immer offen für neue Mitglieder und freut sich über jeden Einzelnen, der gerne mitspielen möchte. LOA

