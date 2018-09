Horror-Unfall: Wohnmobil überschlägt sich - und zerschellt regelrecht

Horror-Crash nahe der Vorarlberger Grenze: Ein Wohnmobil prallte auf der B19 mehrfach gegen die Leitplanke und überschlug sich dann. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr fuhr ein 77-jähriger mit seinem Wohnmobil auf der B19 von Oberstdorf in Richtung Kempten. Auf Höhe der Anschlussstelle Rauhenzell kam der Fahrzeugführer aufgrund bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf Höhe des Beschleunigungsstreifens in die Schutzplanke. Anschließend fuhr der Fahrer weiter, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke.

Im weiteren Verlauf prallte das Wohnmobil abwechselnd weitere vier Mal in die Schutz- und Mittelschutzplanke. Nach einer Strecke von zirka 00 Metern fuhr das Wohnmobil schließlich die Böschung am rechten Fahrbahnrand hoch, überschlug sich dort zweimal und kam anschließend quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 17“ in das Klinikum Kempten verbracht. Der Aufbau des Wohnmobils war nach dem Unfall komplett zerstört, es entstand ein Schaden von zirka 50.000 Euro. An der Schutzplanke entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die B19 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Kempten für drei Stunden gesperrt. Die Fahrzeuge wurden dazu an der Anschlussstelle Rauhenzell abgeleitet. Die freiwillige Feuerwehr Immenstadt war laut Polizei mit 25 Einsatzkräften vor Ort.