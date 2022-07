Horror-Unfall in Tunnel forderte vier Verletzte

Am Donnerstagabend ist es auf der Autostrasse A13 im Tunnel Brusei zu einer Kollision zwischen drei Personenwagen gekommen. Ein Fahrzeug fing dabei Feuer. Alle vier Unfallbeteiligten wurden verletzt.

Ein 60-Jähriger, im Kanton Zug wohnhafter Autofahrer, fuhr kurz vor 21 Uhr über die A13 von Süden kommend in Richtung San Bernardino. Im Tunnel Brusei kam er mit seinem Auto über die Fahrbahnmitte hinaus und kollidierte seitlich-frontal mit einem in Richtung Süden fahrenden, im Tessin wohnhaften 58-jährigen Pkw-Lenker in Begleitung seiner Tochter. Der dahinter, ebenfalls in Richtung Süden Fahrende, ein im Kanton Thurgau wohnender 27-Jähriger, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert mit dem Tessiner Auto.