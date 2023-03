Horror-Trip statt Hochzeitsreise: Paar im Meer vergessen

Für Elizabeth Webster und Alexander Burckle aus dem US-Bundesstaat Kalifornien sollte es die beste Reise ihres Lebens werden. Doch die Flitterwochen auf Hawaii endeten für das Paar in einem Horror-Trip.

Nach etwa einer Stunde versuchte das Paar zum entfernten Boot in der Ferne zu schwimmen - doch dieses fuhr einfach ohne die frisch Vermählten ab! "Die Kläger gerieten in Panik und hatten Mühe, bei den Bedingungen im Meer zu schwimmen", so Jared A. Washkowitz, der Anwalt des Paares. Erschöpft und dehydriert konnten Elizabeth Webster und Alexander Burckle schließlich von der Küstenwache gerettet werden. Auf dem Ausflugsboot soll trotz mehrfachem Durchzählen nicht aufgefallen sein, dass zwei Passagiere fehlten.